РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ СИТУАЦІЯ КОНТРОЛЬОВАНА

Очільник ОВА прозвітував про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Сьогодні – ніч без сирен. В громадах ситуація контрольована.

Потік переселенців до нас не зменшується. Актуальним залишається питання розселення з прицілом вже на зиму і також пошук роботи.

Як приклад – медики. З початку війни в медзаклади області працевлаштовано 200 фахівців із числа ВПО. Тільки лікарів більше сотні. Анестезіологи, стоматологи, терапевти, невропатологи, офтальмологи, ендокринологи, середній персонал. Усіх гостинно зустріли. Непоодинокі випадки, коли громади забезпечують їх службовим житлом.

За дві доби на Кіровоградщині народилося 27 малюків. Харків, Миколаїв, Запоріжжя народжують у нас.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!