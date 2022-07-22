ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇН 22.07.2022 0 55 views Генштаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат ворога станом на 22 липня 2022 року. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ВОЛОНТЕРИ СТВОРИЛИ МЕМОРІАЛ ЦИВІЛЬНИМ ЖЕРТВАМ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ РАЙКОВИЧ: МАЄМО ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН ТОНН ЗЕРНА ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО”: №23 ВІД 21 ЛИПНЯ 2022 РОКУ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here