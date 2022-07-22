ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇН

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Генштаб ЗСУ оприлюднив статистику втрат ворога станом на 22 липня 2022 року.

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