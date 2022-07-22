РАЙКОВИЧ: МАЄМО ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН ТОНН ЗЕРНА

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

149 день війни знов під звуки сирен. Громади інформують – все під контролем.

Аграрії продовжують жнивувати. Маємо перший мільйон тонн зерна! І це наша перша перемога у справді нелегкій битві за хліб під час війни.

Низький уклін кожному фермеру, механізатору, агроному, усім хліборобам нашої славної степової Кіровоградщини!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!