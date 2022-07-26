ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на фронті станом на ранок 26 липня.

На Одещині

По області ворог випустив кілька ракет – зафіксовано влучання у приватні будівлі прибережних сіл з наступним займанням, на місцях працюють рятувальники.

На Харківщині

Окупанти обстріляли Чугуєв, є влучання по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди. У Балаклійській громаді внаслідок удару пошкоджено трубопровід газорозподільного пункту.

На Донеччині

Тричі загарбники обстріляли касетними боєприпасами Черкаську громаду, пошкоджено 3 приватні будинки. За добу по області — 3 загиблих, 8 поранених.

На Миколаївщині

Під обстріли потрапило село Маліївка, зруйновано один житловий будинок, інформація щодо постраждалих відсутня. Ступінь руйнувань житлових будинків з’ясовується. Вранці по самому місту завдано масований удар – уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв.

На Херсонщині

Критична ситуація у селах Калинівської та Великоолександрівської громад – окупанти знищили десятки будинків, жодної вцілілої інфраструктури.