ВІЙНА В УКРАЇНІ: ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Ситуація на головних напрямках бойових дій наступна.

На Київщині

Ворог наніс ракетний удар (https://t.me/spravdi/14213) по Вишгородському району.

На Чернігівщині

Область також потрапила під ракетний обстріл. Прилетіло переважно у лісовий масив.

На Харківщині

Окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об’єкти та приватний будинок. Також ворог обстріляв Харківський, Богодухівський, Первомайський і Чугуївський райони.

На Луганщині

Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів, досягли цілей дві ракети. Населені пункти чотири рази обстріляли із мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога – майже всюди відійшов із втратами.

На Донеччині

Під обстрілами – Соледар, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Веселе, Опитне, Первомайське, Північне, Гостре, Билбасівка. Пошкоджено 18 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, приміщення ДП «Артемсіль». О п’ятій ранку ворожа ракета влучила у багатоквартирний будинок у Торецьку.

На Миколаївщині

Вранці по Миколаєву нанесли масований ракетний удар. Зруйновано будівлю школи у Корабельному районі, є поранений. Також пошкоджено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Крім цього, обстрілювали Лимани, Широківську та Березнегуватську громади.

На Херсонщині

Внаслідок влучного попадання у Антонівський міст окупанти повністю заборонили ним користуватися та анонсують про відкриття паромного сполучення та можливість їздити через Каховську ГЕС.