ВІЙНА В УКРАЇНІ: ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Ситуація на головних напрямках бойових дій наступна.
На Київщині
Ворог наніс ракетний удар (https://t.me/spravdi/14213) по Вишгородському району.
На Чернігівщині
Область також потрапила під ракетний обстріл. Прилетіло переважно у лісовий масив.
На Харківщині
Окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об’єкти та приватний будинок. Також ворог обстріляв Харківський, Богодухівський, Первомайський і Чугуївський райони.
На Луганщині
Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів, досягли цілей дві ракети. Населені пункти чотири рази обстріляли із мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога – майже всюди відійшов із втратами.
На Донеччині
Під обстрілами – Соледар, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Веселе, Опитне, Первомайське, Північне, Гостре, Билбасівка. Пошкоджено 18 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, приміщення ДП «Артемсіль». О п’ятій ранку ворожа ракета влучила у багатоквартирний будинок у Торецьку.
На Миколаївщині
Вранці по Миколаєву нанесли масований ракетний удар. Зруйновано будівлю школи у Корабельному районі, є поранений. Також пошкоджено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Крім цього, обстрілювали Лимани, Широківську та Березнегуватську громади.
На Херсонщині
Внаслідок влучного попадання у Антонівський міст окупанти повністю заборонили ним користуватися та анонсують про відкриття паромного сполучення та можливість їздити через Каховську ГЕС.