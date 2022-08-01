ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію про стан справ в регіонах за останню добу.

• На Дніпропетровщині

По Марганцю та Червоногригорівській громаді росіяни випустили з «Градів» понад 60 снарядів. Двоє поранених. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, кафе та швейне виробництво.

• На Харківщині

У Харкові окупанти ударили по Салтівці, є двоє постраждалих. Також під обстрілами опинилися Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.

• На Луганщині

Ворог обстрілював населені пункти і позиції ЗСУ зі ствольної артилерії, мінометів, установок залпового вогню. Тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій, але змушені були відійти.

• На Донеччині

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, поле пшениці, АЗС, аптеку, гаражі. За добу по області — 3 загиблих, 16 поранених.

• На Миколаївщині

Вночі Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Пошкоджені приватні будинки та подвір’я, диспансер. Виникла пожежа на території медзакладу. Згорів гуманітарний склад з медпрепаратами та продовольством.

• На Херсонщині

Внаслідок обстрілів все більше сіл на межі знищення, люди масово покидають свої пошкоджені будинки, а у вцілілі заселяються окупанти.