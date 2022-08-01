ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію про стан справ в регіонах за останню добу.
• На Дніпропетровщині
По Марганцю та Червоногригорівській громаді росіяни випустили з «Градів» понад 60 снарядів. Двоє поранених. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, кафе та швейне виробництво.
• На Харківщині
У Харкові окупанти ударили по Салтівці, є двоє постраждалих. Також під обстрілами опинилися Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони.
• На Луганщині
Ворог обстрілював населені пункти і позиції ЗСУ зі ствольної артилерії, мінометів, установок залпового вогню. Тричі використовували авіаційну підтримку власних штурмових дій, але змушені були відійти.
• На Донеччині
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, поле пшениці, АЗС, аптеку, гаражі. За добу по області — 3 загиблих, 16 поранених.
• На Миколаївщині
Вночі Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Пошкоджені приватні будинки та подвір’я, диспансер. Виникла пожежа на території медзакладу. Згорів гуманітарний склад з медпрепаратами та продовольством.
• На Херсонщині
Внаслідок обстрілів все більше сіл на межі знищення, люди масово покидають свої пошкоджені будинки, а у вцілілі заселяються окупанти.