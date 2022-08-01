РАЙКОВИЧ: ВИХІДНІ – З ТРИВОГОЮ ПРО СУСІДІВ

Голова ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналів Андрій Райкович написав наступне:

Доброго ранку всій Україні!

Вихідні з тривогами і турботою про наших сусідів – миколаївців. Допомога з Кіровоградщини прийшла швидко. Ще раз усім дякую! Чужої біди не буває.

Починаємо новий робочий тиждень.

За вихідні на Кіровоградщині народилося 20 діток. Київ, Харків, Маріуполь.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!