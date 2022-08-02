ДО КРОПИВНИЦЬКОГО ПРИБУВ ПЕРШИЙ ЕВАКОПОТЯГ З ДОНЕЧЧИНИ

Сьогодні, 2 серпня, близько 7-ї години ранку до Кропивницького прибула велика група наших співвітчизників із Донеччини.

У пункті транзитного переміщення громадян разом із представниками обласної, міської влади, обласного осередку Червоного Хреста України, волонтерами працюють рятувальники та психологи ГУ ДСНС в області, надаючи усю посильну допомогу людям, щоб полегшити їхні перші години перебування у чужому для них місті. Зокрема, це перенесення багажу, допомога матерям з дітьми, літнім людям, людям з інвалідністю, яким важко пересуватись, психологічна підтримка, допомога домашнім тваринам, які прибули разом із своїми господарями.

Групу супроводжувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Фото – ГУ ДСНС України у Кіровоградській області