ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 02.08

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Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію щодо втрат держави-агресора з початку війни з Україною.

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