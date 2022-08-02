ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 02.08 02.08.2022 0 46 views Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію щодо втрат держави-агресора з початку війни з Україною. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ДО КРОПИВНИЦЬКОГО ПРИБУВ ПЕРШИЙ ЕВАКОПОТЯГ З ДОНЕЧЧИНИ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.08.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ РАЙКОВИЧ: ВИХІДНІ – З ТРИВОГОЮ ПРО СУСІДІВ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here