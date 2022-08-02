ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 02.08.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Головне по ключових напрямках.

На Харківському напрямку ворог здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов.

На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено.