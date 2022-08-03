ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

0
74
views

Генштаб ЗСУ – про стан справ на основних напрямках бойових дій на ранок 3 серпня.

На Сумщині
Під ранок ворог з артилерії обстріляв Краснопільську громаду. Інформація про наявність/відсутність жертв та руйнувань уточнюється.

На Харківщині
Вранці окупанти вдарили по місту: у Новобаварському та Холодногірському районах зруйновано інфраструктурні та промисловий об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

• На Луганщині
Ворог здійснив три мінометних обстріли і шість разів застосовував РСЗВ, намагається організувати штурмові дії – Силами оборони відбито дев’ять атак окупантів.

• На Донеччині
Зафіксовано обстріли з танків, мінометів, артилерії, РСЗВ «Град» Авдіївки, Бахмута, Мар’їнки, Красногорівки. Підтверджено загибель 4 людей, ще 7 отримали поранення. В області відсутні газ, вода та електрика, проводиться евакуація.

• На Миколаївщині
Вранці у місті пролунали потужні вибухи: зруйновано супермаркет і пошкоджено багатоповерхівки, на місці працюють рятувальники. Інформація про жертв не надходила.

• На Херсонщині
ЗСУ звільнили від загарбників ще сім сіл, наразі в області деокуповано 53 населені пункти.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here