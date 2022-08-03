ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Генштаб ЗСУ – про стан справ на основних напрямках бойових дій на ранок 3 серпня.

• На Сумщині

Під ранок ворог з артилерії обстріляв Краснопільську громаду. Інформація про наявність/відсутність жертв та руйнувань уточнюється.

• На Харківщині

Вранці окупанти вдарили по місту: у Новобаварському та Холодногірському районах зруйновано інфраструктурні та промисловий об‘єкти. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

• На Луганщині

Ворог здійснив три мінометних обстріли і шість разів застосовував РСЗВ, намагається організувати штурмові дії – Силами оборони відбито дев’ять атак окупантів.

• На Донеччині

Зафіксовано обстріли з танків, мінометів, артилерії, РСЗВ «Град» Авдіївки, Бахмута, Мар’їнки, Красногорівки. Підтверджено загибель 4 людей, ще 7 отримали поранення. В області відсутні газ, вода та електрика, проводиться евакуація.

• На Миколаївщині

Вранці у місті пролунали потужні вибухи: зруйновано супермаркет і пошкоджено багатоповерхівки, на місці працюють рятувальники. Інформація про жертв не надходила.

• На Херсонщині

ЗСУ звільнили від загарбників ще сім сіл, наразі в області деокуповано 53 населені пункти.