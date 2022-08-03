КІРОВОГРАДЩИНА ПРИЙНЯЛА ДРУГИЙ ЕВАКОПОТЯГ З ДОНЕЧЧИНИ

Вночі Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області.
Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі.
Зокррема, звітуючи про стан справ в області за останню добу, він написав наступне:
.Всі зупинились в Олександрії. Дякую міській владі, соціальним службам, волонтерам, медикам, ДСНС, поліції, Червоному Хресту і, безумовно, команді ОВА – за чітку організацію зустрічі.
Серед евакуйованих – літні люди, маломобільні, хворі, діти. Як і в обласному центрі, вони одразу отримали допомогу. Потім буде реєстрація, відповідні виплати.
Ми знову продемонстрували, що Україна – єдина.
За дві доби у нас народилося 34 малюка. Харків, Миколаїв, Херсон.
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Разом ми сильні! Україна переможе!