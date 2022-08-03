КІРОВОГРАДЩИНА ПРИЙНЯЛА ДРУГИЙ ЕВАКОПОТЯГ З ДОНЕЧЧИНИ

Вночі Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі.

Зокррема, звітуючи про стан справ в області за останню добу, він написав наступне:

.Всі зупинились в Олександрії. Дякую міській владі, соціальним службам, волонтерам, медикам, ДСНС, поліції, Червоному Хресту і, безумовно, команді ОВА – за чітку організацію зустрічі.

Серед евакуйованих – літні люди, маломобільні, хворі, діти. Як і в обласному центрі, вони одразу отримали допомогу. Потім буде реєстрація, відповідні виплати.

Ми знову продемонстрували, що Україна – єдина.

За дві доби у нас народилося 34 малюка. Харків, Миколаїв, Херсон.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!