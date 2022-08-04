У КРОПИВНИЦЬКОМУ ШУКАЮТЬ ВИБУХІВКУ

В обласному центрі спеціалісти ДСНС працюють на трьох об`єктах, про замінування яких сьогодні повідомили анонімно телефоном.

Вибухівку шукають на Центральному ринку, одному з відділень Нової пошти (на вул.Є Маланюка) та залізничному вокзалі.

Окрім Кропивницького такі повідомлення надійшли ще в 4-х містах України. А саме: