У КРОПИВНИЦЬКОМУ ШУКАЮТЬ ВИБУХІВКУ

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В обласному центрі спеціалісти ДСНС працюють на трьох об`єктах, про замінування яких сьогодні повідомили анонімно телефоном.

Вибухівку шукають на Центральному ринку, одному з відділень Нової пошти (на вул.Є Маланюка) та залізничному вокзалі.

Окрім Кропивницького такі повідомлення надійшли ще в 4-х містах України. А саме:

  • у Тернополі — залізничного вокзалу та Центрального універмагу. На місцях уже провели перевірку, вибухівки не виявили;
  • у Вінниці — центрального ринку та залізничного вокзалу;
  • у Хмельницькому — автовокзалу, залізничного вокзалу та овочевого ринку;
  • у Рівному — залізничного та автовокзалів;
  • у Черкаcах — залізничного вокзалу, автовокзалу та пошти.

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