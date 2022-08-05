ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію в реігонах на ранок 5 серпня.

• На Дніпропетровщині

росіяни двічі обстріляли Нікополь, пошкодили до 10 приватних будинків і господарських споруд. У Мирівську громаду влучила ракета, є руйнування будинків і газогону. Такий вигляд мають (https://t.me/spravdi/14776) наслідки ворожих обстрілів.

• На Запоріжжі

Кілька ракет упали поруч з обласним центром. Також окупанти обстріляли Запорізький район. Руйнувань зазнали приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Одна людина поранена.

• На Харківщині

Масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. Під ударом – житлові будинки, магазини, ринок, приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Троє поранених.

Також ворог обстріляв Чугуїв. Три ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, одна впала поряд.

• На Луганщині

росіяни проводили артилерійські атаки, застосовували реактивну артилерію, танкові наступи, обстріли мінометами та авіаудари по позиціях ЗСУ.

• На Донеччині

Під обстрілами – низка населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Мар’їнка, Торецьк, Бахмут. Пошкоджено 14 приватних житлових будинків, 11 багатоповерхівок, дві зупинки, церква, гаражі, кемпінг, приміщення і авто ПрАТ «АКХЗ», магазин, готель. По області – вісім загиблих, дев’ять поранених цивільних.

• На Миколаївщині

Про обстріл Миколаєва читайте тут. Також окупанти обстріляли села Парутине, Шевченкове, Зайчевське, Широке, Червона Долина та Поляна. Троє людей отримали поранення, пошкоджено житлові будинки, сільгоспбудівлі, машини.

• На Херсонщині

Стабільно критична ситуація у Бериславському та Каховському районі. Обстріли та вибухи чули у всіх громадах, зокрема, і у передмістях Херсона.