КІРОВОГРАДЩИНА ПРИЙНЯЛА ЧЕРГОВИЙ ЕВАКОПОТЯГ З ДОНЕЧЧИНИ

Кіровоградщина зустріла третій евакуаційний потяг із Донецької області.

Про це сьогодні, 5 серпня, повідомив очільник ОВА у своєму телеграм-каналі.

Андрій Райкович, зокрема, написав наступне:

Цього разу приймала Петрівська громада. Налагоджений формат прийому в обласному центрі ефективно спрацював й у петрівчан.

Прихистили майже 2 сотні переселенців, серед яких чимало дітей.

Щиро дякую за оперативну і професійну роботу місцевій владі, службам ДСНС, поліції, Червоному Хресту, волонтерським організаціям, медикам, і, безумовно, команді ОВА.

Усі необхідні для ВПО виплати розпочнуться вже сьогодні.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні Україна переможе!