ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію про стан справ в регіонах Укераїни.

• На Вінниччині

Кілька ракет вдарили по військових об’єктах, є постраждалі.

• На Дніпропетровщині

Ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Пошкоджені приватні будинки, приміщення, обладнання та транспорт аграрної компанії.

• На Харківщині

Внаслідок обстрілів почалася пожежа в адмінбудівлі в Київському районі Харкова. З артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони. Чотири людини отримали поранення, двоє загинули.

• На Луганщині

росіяни продовжують бити по області ракетами, авіацією, артилерію, РСЗВ і танками.

• На Донеччині

Під обстрілом – Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, Вугледар, Селидове та інші населені пункти. Пошкоджено 23 приватні житлові будинки, 5 багатоповерхівок, 6 гаражів, склад і бокс АКХЗ. По області п‘ятеро загиблих, 17 поранених.

• На Миколаївщині

Вранці ворог обстріляв околиці Миколаєва, попередньо — без жертв та постраждалих. Також були обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада.

• На Херсонщині

У Бериславському та Каховському районах ситуація критична, все більше людей вимушені жити у погребах, окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села.