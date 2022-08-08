ПРИБУВ ЧЕРГОВИЙ ЕВАКОПОТЯГ З ДОНЕЧЧИНИ

Кіровоградщина продовжує приймати евакуаційні потяги з Донецької області.
Про це повідомив голова ОВА. Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:
Черговим рейсом приїхало понад 200 осіб. Війна гонить з насиджених місць усіх – від немовляти до малорухомої людини.
На цей раз частина залишилася в Олександрії і Кропивницькому. Більшість – прихистили Компаніївська і Новомиргородська громади.
Від зустрічі до зустрічі алгоритм прийому набирає і швидкості, і чіткості. Оперативно відпрацювали всі служби прийому. Щира подяка ДСНС, поліції, швидкій, усім волонтерським організаціям, представникам громад і команді ОВА!
Знову і знову демонструємо, що наша область – гостинна. Інакше і не може бути.
Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
Разом ми сильні! Україна переможе!