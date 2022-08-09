ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію в регіонах України на ранок 9 серпня.
• На Дніпропетровщині
Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя одна людина опинилася в лікарні. Також зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків, трьох підприємств, адміністративних будівель і транспорту.
• На Харківщині
Ворог гатив по Харкову, а також Богодухівському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах – троє постраждалих.
• На Луганщині
Сили оборони відбили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини.
• На Донеччині
Ворог щільно обстрілює Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Красногорівку, Соледар, Часів Яр і прилеглі села. За оперативною інформацією за добу по області троє загиблих і 19 поранених.
• На Миколаївщині
Ворог піддає масованим обстрілам Галицинівську і Березнегуватську громади – пошкоджень зазнали житлові будинки, уточнюється інформація щодо постраждалих.
• На Херсонщині
Окупанти продовжують обстрілювати деокуповані ЗСУ населені пункти з метою повернути втрачені позиції, але безуспішно.