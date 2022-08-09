ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію в регіонах України на ранок 9 серпня.

• На Дніпропетровщині

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя одна людина опинилася в лікарні. Також зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків, трьох підприємств, адміністративних будівель і транспорту.

• На Харківщині

Ворог гатив по Харкову, а також Богодухівському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах – троє постраждалих.

• На Луганщині

Сили оборони відбили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини.

• На Донеччині

Ворог щільно обстрілює Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Красногорівку, Соледар, Часів Яр і прилеглі села. За оперативною інформацією за добу по області троє загиблих і 19 поранених.

• На Миколаївщині

Ворог піддає масованим обстрілам Галицинівську і Березнегуватську громади – пошкоджень зазнали житлові будинки, уточнюється інформація щодо постраждалих.

• На Херсонщині

Окупанти продовжують обстрілювати деокуповані ЗСУ населені пункти з метою повернути втрачені позиції, але безуспішно.