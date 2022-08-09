УКРИТТЯ НА ЗУПИНКАХ ОБЛАДНАЮТЬ НА КІРОВОГРАДЩИНІ – РАЙКОВИЧ

На Кіровоградщині вивчають можливість обладнати укриття на зупинках громадського транспорту.

Про це повідомив голова ОВА. Зокрема, Андрій Райкович сьогодні, 9 серпня, у своєму телеграм-каналі написав наступне:

Останніми днями стало значно більше тривог. Ворог не припиняє вкривати нас ракетами. Нищить не лише інфраструктуру, міста, села, а й по-звірячому вбиває мирних людей на зупинках громадського транспорту.

Я отримую масу звернень, в яких люди просять подбати про облаштування укриттів в місцях, де збирається велика кількість людей.

Проаналізував досвід Харкова, де встановлюють типові зупинки – укриття. Річ не дешева, але йдеться про життя і безпеку.

Почнемо робити це і ми. Тому звертаюсь до бізнесменів, підприємців долучитися до облаштування таких укриттів. І не лише у Кропивницькому. Співпрацюйте з місцевими владами, наявність таких укриттів – не розкіш, а вимога часу!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!