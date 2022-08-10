ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Обстріл Дніпропетровщини і безперервні удари по Донеччині.

• Запорізька область

Зафіксовано чотири ворожі прильоти у Запорізькому районі – тривають пошуково-рятувальні роботи, детальної інформації щодо жертв і руйнувань наразі немає.

• На Дніпропетровщині

Вночі окупанти вдарили по Марганцю та Мирівській громаді, двічі обстріляли Нікопольський район.

• На Луганщині

Сили оборони ліквідували декілька розвідгруп противника, штурмові дії відбили одразу на трьох напрямках.

• На Донеччині

За добу з артилерії, танків, мінометів, ЗРК С-300, РСЗВ «Град», «Ураган» обстріляні Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ – пошкоджено сім приватних житлових будинків, торговий центр, магазин. Загинули дві особи, ще шестеро дістали поранення.

• На Миколаївщині

Ворог тримає під постійним вогнем населені пункти Березнегуватської громади, інформація щодо жертв і руйнувань уточнюється.

• На Херсонщині

Окупанти намагаються всіма методами отримати паспортні дані жителів області: через видачу гуманітарної допомоги, автомобільних номерів, коштів на дітей і підйомних 10 тисяч нібито по федеральній програмі.