ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Обстріл Нікополя та пожежа на адмінкордоні з Кримом.

• На Дніпропетровщині

Внаслідок обстрілів у Нікополі загинули троє людей. Дев’ятеро поранені, серед них — 13-річна дитина. Пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, три школи, магазини, гаражі, автівки. Понад 6 тисяч людей залишилися без світла.

У Синельниківському районі постраждала літня подружня пара.

• На Харківщині

Близько 4:30 — влучання в Київський район Харкова, пошкоджена офісна будівля. По області окупанти наносили удари по Харківському, Чугуївському, Ізюмському районах. Постраждала одна людина, стан середній.

• На Луганщині

росіяни застосовували авіацію поблизу вісьмох населених пунктів, розташованих на межі областей. Штурмували одразу за вісьмома напрямками, але під тиском ЗСУ повсюди відступили. Ще на трьох ділянках бої тривають.

• На Донеччині

Краматорськ обстріляли з ракетного комплексу С300. Пошкоджено щонайменше три приватні будинки. Також під обстрілами Авдіївка, Бахмут, Кам’янка та інші міста й села. По області – 11 загиблих та 8 поранених.

• На Херсонщині

Знищено кілька складів та позицій військових рф. Масштабна пожежа трапилася на адмінкордоні Чонгар, до цього там були чутно вибухи.