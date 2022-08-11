ПРИБУВ ЧЕРГОВИЙ ЕВАКОПОТЯГ З ДОНЕЧЧИНИ

Кіровоградщина зустріла черговий евакопотяг із Донецької області.

Про це повідомив очільник ОВА. Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

З 5-ти вагонів на перон вийшли майже 200 людей. Чимало багатодітних родин, маломобільних, мам з немовлятами гостинно прийняла Знам’янка.

Прикметно, що службам, ДСНС, медикам, волонтерам, допомагали місцеві освітяни. Щиро дякую Знам’янській міській раді, усім службам Знам’янського залізничного вокзалу і, безумовно, команді ОВА. Ми ще раз довели, що Україна – єдина.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!