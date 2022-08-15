ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста.
• На Дніпропетровщині
Внаслідок ворожих обстрілів у Нікополі зруйновані цехи, склади та адмінбудівлі на промпідприємстві. У Покровській громаді пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури.
У Синельниківському районі зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Одну ворожу ракету над Дніпропетровщиною збили.
• На Харківщині
Із бєлгорода вночі випустили більш як 10 ракет по області. По Харкову влучили в одне з цивільних підприємств. Обстрілювали також Чугуїв, Мерефу, Ізюмський район.
• На Луганщині
Населені пункти області росіяни обстрілюють авіацією, ракетами, артилерію, РСЗВ, мінометами. ЗСУ розбили штаб «вагнерівців», детальніше – тут (https://t.me/spravdi/15352).
• На Донеччині
Під обстрілами – Костянтинівка, Слов’янськ, Авдіївка та низка інших міст і сіл. Пошкоджені три багатоповерхівки, 28 приватних будинків, приміщення Слов’янської ТЕС, фільтрувальна станція КП «Вода Донбасу», два автомобілі, гараж, ангар.
По області троє загиблих, 13 поранених цивільних.
• На Миколаївщині
Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено заклад освіти. Також вночі ворог обстріляв Котляреве та Поляну. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади.