ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста.

• На Дніпропетровщині

Внаслідок ворожих обстрілів у Нікополі зруйновані цехи, склади та адмінбудівлі на промпідприємстві. У Покровській громаді пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури.

У Синельниківському районі зруйнований об’єкт соціальної інфраструктури. Одну ворожу ракету над Дніпропетровщиною збили.

• На Харківщині

Із бєлгорода вночі випустили більш як 10 ракет по області. По Харкову влучили в одне з цивільних підприємств. Обстрілювали також Чугуїв, Мерефу, Ізюмський район.

• На Луганщині

Населені пункти області росіяни обстрілюють авіацією, ракетами, артилерію, РСЗВ, мінометами. ЗСУ розбили штаб «вагнерівців», детальніше – тут (https://t.me/spravdi/15352).

• На Донеччині

Під обстрілами – Костянтинівка, Слов’янськ, Авдіївка та низка інших міст і сіл. Пошкоджені три багатоповерхівки, 28 приватних будинків, приміщення Слов’янської ТЕС, фільтрувальна станція КП «Вода Донбасу», два автомобілі, гараж, ангар.

По області троє загиблих, 13 поранених цивільних.

• На Миколаївщині

Внаслідок обстрілів Миколаєва пошкоджено заклад освіти. Також вночі ворог обстріляв Котляреве та Поляну. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади.