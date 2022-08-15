ЕВАКОПОТЯГ З ДОНЕЧЧИНИ ПРИБУВ ДО ЗНАМ`ЯНКИ

Сьогодні, 15 серпня, 178 переселенців, серед яких 50 дітей, прийняла Знам’янка.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник ОВА. Зокрема, Андрій Райкович написав наступне:

Кіровоградщина продовжує зустрічати евакуаційні потяги з Донецької області.

Цього разу 178 переселенців, серед яких 50 дітей, знову прийняла Знам’янка. Жителів Донецької області вже прихистили також Кропивницький, Олександрія, Петрове, Компаніївка, Знам’янка, Мала Виска, Світловодськ. Загалом за час обов’язкової евакуації Кіровоградська область прихистила вже майже 1400 людей.

Усім, у разі необхідності, надається медична та психологічна допомоги, здійснюються соціальні виплати, оформлення втрачених документів. А найголовніше – люди, які тікали від ракетних ударів, отримують прихисток і шанс на спокійне життя.