ВЖЕ -43900 ОКУПАНТІВ! ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ РОСІЯН ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 16.08.2022 0 41 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ ДВА МІЛЬЙОНИ ТОН: КІРОВОГРАДЩИНА ЗАВЕРШИЛА ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ НА РАНОК 16.08 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here