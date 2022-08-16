ВЖЕ -43900 ОКУПАНТІВ! ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ РОСІЯН ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога.

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