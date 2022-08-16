ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Запеклі бої на Донбасі та численні обстріли
• На Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду – двоє поранених. У Червоногригорівській громаді перебито лінію електропередач, постраждалих немає.
• На Харківщині
Загарбники завдали масований удар по місту як ракетами, так і РСЗВ.
• На Луганщині
Вояки рф тиснуть на позиції Сил оборони з боку Лисичанського НПЗ – відбито шість ворожих атак, ще на трьох напрямках між Луганщиною і Донеччиною тривають запеклі бої.
• На Донеччині
За добу обстріляно Авдіївку, Часів Яр, Миколаївку, Слов’янськ і Південне – є інформація про одного загиблого і двох поранених.
• На Миколаївщині
Не припиняються атаки на населені пункти Березнегуватської громади – вночі під обстрілом опинилося Березнегувате: одна людина загинула і ще одна дістала поранення, зруйновано житлові будинки.
• На Херсонщині
Стабільно важка ситуація у громадах Каховського та Бериславського районів – щодня тут населені пункти обстрілюються з різного виду зброї, внаслідок цього села на межі знищення, є поранені.