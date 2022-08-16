ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Запеклі бої на Донбасі та численні обстріли

• На Дніпропетровщині

Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду – двоє поранених. У Червоногригорівській громаді перебито лінію електропередач, постраждалих немає.

• На Харківщині

Загарбники завдали масований удар по місту як ракетами, так і РСЗВ.

• На Луганщині

Вояки рф тиснуть на позиції Сил оборони з боку Лисичанського НПЗ – відбито шість ворожих атак, ще на трьох напрямках між Луганщиною і Донеччиною тривають запеклі бої.

• На Донеччині

За добу обстріляно Авдіївку, Часів Яр, Миколаївку, Слов’янськ і Південне – є інформація про одного загиблого і двох поранених.

• На Миколаївщині

Не припиняються атаки на населені пункти Березнегуватської громади – вночі під обстрілом опинилося Березнегувате: одна людина загинула і ще одна дістала поранення, зруйновано житлові будинки.

• На Херсонщині

Стабільно важка ситуація у громадах Каховського та Бериславського районів – щодня тут населені пункти обстрілюються з різного виду зброї, внаслідок цього села на межі знищення, є поранені.