ДВА МІЛЬЙОНИ ТОН: КІРОВОГРАДЩИНА ЗАВЕРШИЛА ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ

Область віджнивувала ранні зернові.

Про це сьогодні, 16 серпня, повідомив очільник ОВА. Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Кіровоградщина вже завершила збирання ранніх зернових. Є 2 мільйона тонн!

Попри усі труднощі, пов’язані з війною, хлібороби зробили все можливе і навіть неможливе, щоб ми, щоб Україна була з хлібом. Бо в час жорстокої війни хліб – це теж зброя!

Низький уклін вам, шановні аграрії, за тяжку працю, за допомогу армії, за благодійність, за велику любов до рідної землі. Ви теж на фронті, і це – ваші перемоги!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!