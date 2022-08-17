ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Масований обстріл Харківщини і влучання по університету в Миколаєві.

• На Дніпропетровщині

У Нікополі в результаті обстрілу пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, автомобілі та газогони низького тиску. Обірвано лінію електропередач, інформація про постраждалих не надходила.

• На Харківщині

Вранці Штаб оборони зафіксував запуск більш як 5 ракет з російського бєлгорода – пошкоджень зазнали житлові будинки, виникло кілька пожеж. За попередніми даними, без постраждалих.

• На Луганщині

Сили оборони відбили штурм ворога на семи напрямках, на одному з них тривають бої.

• На Донеччині

Зранку окупанти обстріляли Дружківку, де пошкоджено біля десятка приватних будинків. Також під вогнем опинилися Авдіївка, Бахмут, Зайцеве, Карлівка, смт. Билбасівка. Підтверджено загибель двох людей, ще семеро цивільних дістали поранення.

• На Миколаївщині

Ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 – повідомляється про влучання по цивільних об’єктах, зокрема ЧНУ імені П. Могили та одному з підприємств. Також пошкоджено приватні будинки, попередньо без жертв і постраждалих.