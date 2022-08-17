ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 17.08. ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію щодо ситуації на основних напрямках бойових дій.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов’янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дарʼївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку з танків та артилерії різних типів обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського.

Ворог завдавав авіаударів в районах Мар’їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії у районі Опитного, бої тривають.

Ворог вживає заходів з поповнення втрат на Південнобузькому напрямку. Здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки. Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати.