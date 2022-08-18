ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Обстріл Харкова та знищення бази окупантів у Новій Каховці.

• На Запоріжжі

Близько 3:00 чотири ракети влучили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя. Є поранений.

• На Дніпропетровщині

Нікополь обстріляли двічі. Поранили жінку. У місті пошкоджені 15 будинків, господарські споруди, автівки, школа, магазин, храм, а також два газогони та лінії електропередач.

• На Харківщині

Щодо Харкова, окупанти знищили трьохповерховий будинок на Салтівці. Також влучили у гуртожиток в Слобідському районі. У Краснограді внаслідок обстрілів – зруйновані будинки, двоє поранених.

• На Луганщині

Росіяни пробували атакувати позиції ЗСУ із різних напрямків, але українські воїни змусили їх відступити. Окупанти застосовували артилерію, гармати, РСЗВ, танкові обстріли, авіаційний вплив.

• На Донеччині

Загарбники нанесли ракетний удар по Торецьку, авіаудар по Бахмуту та обстріляли інші населені пункти. Пошкоджено 35 приватних будинків, одна багатоповерхівка, 4 одиниці сільхозтехніки, дві будівлі комунального підприємства, школа. По області — 3 загиблих, 6 поранених.

• На Херсонщині

ЗСУ знищили базу російських військових, розташовану в Новій Каховці.