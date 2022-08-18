НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК: КОЛИ ТА ЯК

Навчальний рік в Україні розпочнеться 1-го вересня, у День знань. Про це під час селекторної наради повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. За його словами, освітній процес у 2022-2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року. У розмові брали участь і посадовці Кіровоградщини, які озвучили ситуацію та плани щодо освітянського процесу в області.

За словами начальника ОВА Андрія Райковича, Кіровоградщина активно готується до навчального року. Під особливою увагою – безпекові питання. 46 % укриттів у закладах освіти уже перевірені спеціалістами і готові прихистити учасників навчального процесу.

Разом з тим, начальник Кіровоградської ОВА наголошує, що батьки матимуть вибір – віддавати дитину на офлайн навчання чи залишити вдома на дистанційці. Також педагогічна рада кожної школи сама визначатиметься з тривалістю і структурою навчального року, тижня (п’ять чи шість днів), дня, занять і відпочинку.

Як навчатимуться учні кропивницьких шкіл, розповіла начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко:

– Широкомасштабна збройна агресія російської федерації створює значну небезпеку для населення. Імовірність повітряних ударів або терористичних актів внаслідок збройної агресії залишається високою. Ми провели моніторинг серед батьків щодо форм навчання у школах. За результатами опитування, 26% батьків висловили за очну форму навчання, 30% – за змішану, що разом становить 56% опитаних. За дистанційну висловилися 43%, за екстернат, індивідуальну форму – 1%. За результатами опитування керівників шкіл, освітній процес за очною формою планують розпочати 7% навчальних закладів, за дистанційною формою — жодна школа, за змішаною формою – 92%, за сімейною – 1%, – повідомила Лариса Костенко.

Рішення про форми навчання щодо проведення освітнього процесу у школах Кропивницького у новому навчальному році прийматиметься з урахуванням результатів проведеного моніторингу серед батьків та наявності укриттів для учасників освітнього процесу, за погодженням з обласною військовою адміністрацією.

Учням, які в умовах воєнного стану змінили місце проживання, у закладах освіти міста гарантується організація освітнього процесу та створення безпечного освітнього середовища на продовження здобуття освіти, запевнила Лариса Костенко.

Пів місяця залишилося до початку нового навчального року, відтак і підготовка навчальних закладів Кропивницького перебуває на завершальному етапі. А першочерговим завданням під час навчання та роботи залишається безпека усіх учасників освітнього процесу, саме тому основний фокус уваги міської влади і адміністрацій шкіл — на підготовці об‘єктів укриття.

Усі керівники закладів освіти міста отримали інструкції та рекомендації від ДСНС щодо підготовки до нового навчального року в умовах воєнного стану і облаштування найпростіших укриттів та обстеження закладів освіти і прилеглих до них територій на наявність вибухових предметів та пристроїв.

Спеціальна комісія уже обстежила усі будівлі закладів освіти.

– Станом на 15 серпня фахівцями управління освіти, ДСНС та Держпродспоживслужби зроблено висновки про можливість використання будівель, споруд чи приміщень для укриття населення як найпростішого укриття у понад тридцяти закладах освіти й складено відповідні акти, – повідомила Лариса Костенко. – Адже, як наголошує начальник ОВА Андрій Райкович – школи розпочнуть навчальний процес лише за умови отримання паспорта безпеки.

Наразі, за словами Лариси Костенко, найпростіші укриття закладів освіти забезпечено електропостачанням і резервним штучним освітленням, засобами оповіщення, водою, вогнегасниками та аптечками. У деяких школах до укриттів підведено Wi-Fi.

Задля безпеки учнів у закладах освіти використовуються 187 камер відеоспостереження та 37 тривожних кнопок виклику поліції охорони. До 1 вересня всі заклади освіти будуть дообладнані тривожними кнопками виклику поліції.

– Повна готовність закладів до нового навчального року буде забезпечена до 25 серпня, – підсумувала Лариса Костенко.

Окрім цього, для директорів шкіл фахівці обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності впродовж двох днів проведуть навчання та практичні тренування щодо дій під час повітряної тривоги, при загрозі виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру або терористичного акту.

Основні завдання перед керівниками закладів, що вимагають чітких алгоритмів дій — це відпрацювати з учителями та учнями процес евакуації до укриття, забезпечити зв’язок із батьками учнів і зрештою ухвалити остаточне рішення щодо формату навчального процесу.