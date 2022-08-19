У ЧИЖЕВСЬКОГО НАВЧАЛИ БЛОГІНГУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

У Кропивницькому відбувся дводенний семінар-тренінг «Блогінг під час війни. Нові виклики».

Його організували та провели головна книгозбірня області та громадська організація «Обласний жіночий інформаційний центр» у співпраці з громадською організацією «Фундація прав людини» в рамках проєкту «Програма з розширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів громад в Україні «Мир у цифровий час» за підтримки Інститутом зовнішніх культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина».

«Ми другій рік поспіль працюємо у рамках дуже важливого і актуального проєкту. Він стосується посилення в суспільстві ідеї діалогу заради порозуміння та примирення як важливої умови сталого розвитку країни та її європейської інтеграції. Розширення можливостей громадських діячів та посилення їхніх голосів на місцевому рівні. Послаблення напруження та пом’якшення конфліктів у суспільстві шляхом спільної громадської діяльності та інших надважливих тем.

Наші бібліотекарі пройшли низку тренінгів, стали амбасадорками проєкту і тепер передають свої знання і досвід вам – нашим колегам, що працюю в освітніх та культурних закладах області», – звернулась до учасників семінару голова ГО «Обласний жіночий інформаційний центр», директорка ОУНБ імені Дмитра Чижевського, заслужений працівник культури України Валентина Животовська.

За словами заступниці директора бібліотеки Чижевського та амбасадорки проєкту Оксани Ткаченко, інформація завжди була важлива для людства. За неї боролися і гинули. Правильна інформація була запорукою прийняття правильних рішень, які вели до процвітання, в той час як неправильні рішення приводять до загибелі.

Під час семінару йшла мова про інформаційний простір, інформаційні війни та пропагандиські кампанії, які під час війни вимагають від людей набувати практичних навичок з медіаграмотності, відрізняти факти від суджень, маніпуляцій та відвертої брехні.

Глибоко та докладно розбиралися у принципах критичного мислення та інформаційній гігієні, адже для отримання інформації соціальні мережі використовують 68 % українців.

Центральною темою семінару була блогосфера, що активно розвивається в Україні та світі. Утім в умовах повномасштабної війни змінилися підходи до ведення блогу та сторінок у соціальних мережах. Учасники навчилися створювати блоги, ознайомилися з інструментами, які для цього використовуються, та платформами, на яких ведуться блоги. На практиці спробували що це таке. Окрема увага була приділена відеоблогінгу, як найбільш популярному напрямку у блогосфері, процесу створення відео від ідеї до публікування та просування.

Цікавою і надихаючою для усіх учасників стала презентація проєкту «Свої», як яскравого прикладу відеоблогінгу під час війни. Цей проєкт присвячений знайомству містян та нових кропивничан з особистостями, чиї імена носять вулиці міста і бібліотека Чижевського надає інформаційну підтримку задля реалізації такої патріотичної ідеї.

«Світ стрімко змінюється в цифровий час. Бібліотека як інформаційний простір активно розвивається, бібліотекарі набувають нових знань та навичок і щиро діляться ними з усіма охочими. Семінар закінчився, але наша спільна робота триває», – підвела підсумки дводенного навчання Валентина Животовська.