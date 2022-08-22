ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Напружена ситуація на Херсонщині та нічні обстріли Миколаєва.

• На Сумщині

Над Верхньосироватською громадою збили ворожий БПЛА. Його уламки впали в лісовий масив.

• На Дніпропетровщині

Під обстрілами – Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони. Детальніше – тут.

• На Харківщині

По Харкову вдарили ракетами та з РСЗВ. Пошкоджено приватний сектор та інфраструктурні обʼєкти, двоє постраждалих. Також обстріляли Богодухівський район, є постраждалий.

• На Луганщині

росіяни здійснили 7 ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та РСЗВ, 5 разів намагалися організувати танкові наступи. Авіаудари наносили поблизу трьох населених пунктів. ЗСУ відбили 5 масованих атак, ще за 6 напрямками бої продовжуються.

• На Донеччині

По Торецьку та Костянтинівці завдали ракетних ударів. Пошкодили будинки та школу. Також під обстрілами — Авдіївка, Часів Яр та низка сіл. Пошкоджено 19 приватних будинків, господарчі споруди, млин. По області – двоє загиблих.

• На Миколаївщині

Вночі ворог обстріляв Миколаїв, внаслідок чого зайнялося кафе. Також влучили на територію підприємства. Попередньо – без постраждалих.

Під обстрілами опинилася і Баштанка, у приватному секторі загорілися покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Пошкоджено 10 будинків. Одна дитина поранена.

• На Херсонщині

Критична обстановка у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській громадах, а також у Новій Каховці та сусідніх селах. Там — численні пожежі, знищена інфраструктура та розбиті будинки.