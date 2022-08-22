ГОЛОВНЕ З РАНКОВОГО ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

На Миколаївському напрямку окупанти мають частковий успіх.
- На Слов’янському напрямку противник намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.
- На Краматорському напрямку ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку противник вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.
- Ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.
- На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.