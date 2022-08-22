ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 22.08 22.08.2022 0 61 views Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога з початку повномасштабного вторгнення. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У КРОПИВНИЦЬКОМУ ТА ОБЛАСТІ У НОРМІ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 23.08. ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02 ПО 22.08 LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here