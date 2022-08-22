ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ ВОРОГА З 24.02. ПО 22.08

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога з початку повномасштабного вторгнення.

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