ВОРОЖІ РАКЕТНІ АТАКИ ПО УКРАЇНІ: ЩО ВІДОМО СТАНОМ НА ЗАРАЗ

Загарбники активізувалися з обстрілами цивільних та інфраструктурних об’єктів саме у День Незалежності:

• Черкащина: сили ППО збили ракету над Черкаською областю, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

• Сумщина: голова місцевої ОВА Дмитро Живицький закликав містян і жителів області бути в укриттях.

• Харківщина: російські окупанти просто зараз обстрілюють з артилерії Дергачі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Окрім цього, загарбники обстріляли касетними боєприпасами Малу Данилівку – поранень зазнали двоє людей, пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

• Полтавщина: детально читайте тут