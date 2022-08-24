ВОРОЖІ РАКЕТНІ АТАКИ ПО УКРАЇНІ: ЩО ВІДОМО СТАНОМ НА ЗАРАЗ

Загарбники активізувалися з обстрілами цивільних та інфраструктурних об’єктів саме у День Незалежності:
• Черкащина: сили ППО збили ракету над Черкаською областю, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.
• Сумщина: голова місцевої ОВА Дмитро Живицький закликав містян і жителів області бути в укриттях.
• Харківщина: російські окупанти просто зараз обстрілюють з артилерії Дергачі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Окрім цього, загарбники обстріляли касетними боєприпасами Малу Данилівку – поранень зазнали двоє людей, пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.
• Полтавщина: детально читайте тут