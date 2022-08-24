ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Ворожі обстріли на межі Луганщини і Донеччини та народний спротив окупації на Херсонщині.

• На Запоріжчині

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю – пошкоджено об’єкти інфраструктури Шевченківського та Комунарського районів. Попередньо без жертв.

• На Дніпропетровщині

Загарбники накрили вогнем три райони: у Дніпровський прилетіли дві ракети – наслідки обстрілу розбирають, уточнюється інформація щодо постраждалих. У Марганці постраждали двоє людей.

• На Харківщині

У Шевченківському районі Харкова внаслідок ворожого обстрілу зайнялася триповерхова будівля: пожежу приборкували близько 100 рятувальників. В області постраждали п’ятеро цивільних.

• На Луганщині

Ворог безперервно гатить по населених пунктах та укріпленнях українських військ на межі Луганщини і Донеччини – 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 — з РСЗВ. Сили оборони відбили шість атак росіян.

• На Донеччині

Загарбники завдали ракетного удару по Слов’янську, обстріляли з артилерії Мар’їнку, Красногорівку, Георгіївку — один загиблий, двоє поранених. Область залишається без газу і частково без води та електрики.

• На Миколаївщині

Вранці обстрілу зазнала Новобузька громада: у результаті виникла пожежа, зруйновано двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією постраждало 9 осіб, з них двоє дітей. Відповідні служби прибули на ліквідацію наслідків ворожої атаки.

• На Херсонщині

Окупанти продовжують тиснути на жителів області, проте херсонці не припиняють демонструвати свою проукраїнську позицію – у Таврійську, Каховці, Новій Каховці з’явились листівки з привітанням від «Народного спротиву», у Херсоні один з пам’ятників огорнули в прапор України.