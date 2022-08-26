ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Обстріл Харківщини та вибухи на Херсонщині.

• На Дніпропетровщині

росіяни обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. У Нікополі пошкоджені будинки, школа та санаторій.

• На Харківщині

Під обстрілами – Чугуївський, Бугодухівський і Харківський райони. Зруйновано будівлю закладу професійно-технічної освіти, згоріли приватні та господарські будівлі, склад. Одна людина – загинула, ще троє – постраждали.

• На Луганщині

Ворог здійснив чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовував РСЗВ ще вісім – міномети. Біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки окупантів відбито з чотирьох напрямків.

• На Донеччині

Під обстрілами – Миколаївка (пошкодили школу і п’ять будинків), Сіверськ, Слов’янськ (влучили в Хімікомеханічний технікум), Бахмут, Часів Яр, Максимільянівка, Зеленопілля, Андріївка. По області – двоє загиблих, семеро поранених.

• На Миколаївщині

У Миколаєві – вибухи. Загарбники обстріляли села Широке та Червона Долина – пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств.

• На Херсонщині

Війська рф обстрілюють позиції ЗСУ та цивільної інфраструктури із танків, ствольної та реактивної артилерії. Також продовжують завдавати авіаудари в Бериславському районі. У Каховці та Чаплинці – вибухи.