ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Терористичний удар по Запоріжжю та безперервні обстріли Донеччини.

• На Запоріжжі

О 4 ранку ворог завдав терористичного удару по Запоріжжю, випустивши по місту ракети. Наслідки уточнюються.

• На Дніпропетровщині

Окупанти обстріляли Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та бібліотека. У Червоногригорівській громаді поранено жінку.

• На Луганщині

По позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку завдано 4 ракетні удари, також було 10 мінометних та шість артобстрілів з боку росіян.

• На Донеччині

По області 2 загиблих та 4 поранених. Обстріляні житлові сектори в Авдіївці, Слов’янську, Бахмуті, Первомайському та низці інших міст і сіл. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти ПРАТ «АКХЗ», ЛЕП, пологовий, теплову мережу, приміщення «Червоного хреста», відділення банку, магазин.

• На Миколаївщині

Двома зенітними ракетами С-300 росіяни атакували Баштанський район. Є пошкодження приватних будинків. Під постійними обстрілами залишаються села Березнегуватської громади.

• На Херсонщині

Важкі бої йдуть практично на всій території області. ЗСУ розпочали наступальні дії по різних напрямках.