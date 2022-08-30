ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Терористичний удар по Запоріжжю та безперервні обстріли Донеччини.
• На Запоріжжі
О 4 ранку ворог завдав терористичного удару по Запоріжжю, випустивши по місту ракети. Наслідки уточнюються.
• На Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та бібліотека. У Червоногригорівській громаді поранено жінку.
• На Луганщині
По позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку завдано 4 ракетні удари, також було 10 мінометних та шість артобстрілів з боку росіян.
• На Донеччині
По області 2 загиблих та 4 поранених. Обстріляні житлові сектори в Авдіївці, Слов’янську, Бахмуті, Первомайському та низці інших міст і сіл. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти ПРАТ «АКХЗ», ЛЕП, пологовий, теплову мережу, приміщення «Червоного хреста», відділення банку, магазин.
• На Миколаївщині
Двома зенітними ракетами С-300 росіяни атакували Баштанський район. Є пошкодження приватних будинків. Під постійними обстрілами залишаються села Березнегуватської громади.
• На Херсонщині
Важкі бої йдуть практично на всій території області. ЗСУ розпочали наступальні дії по різних напрямках.