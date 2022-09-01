«ЯК СЛОВО ПЕРЕПЛАВИТИ У СТАЛЬ»

Минулого тижня напередодні Дня незалежності в зеленій залі садиби І. К. Тобілевича (літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого) відбулася зустріч з неординарною творчою особистістю – Павлом Чорним.

Павло Георгійович – автор прозових і поетичних творів, пісень, гімнів, наукових та публіцистичних статей, методичних посібників, віршованих казок, п’єс, сценаріїв. Він організатор та модератор таких творчих проєктів як «Містерія АТО», «Казка – дітям!», «СЮТ – казковий дивосвіт!», «Віршовані казки Василя Сухомлинського», «Діти – творці миру!», «Канікули зі Святим Миколаєм», «Казкодром», «Героїка», «Патріотка», «Патріотичний Казкодром» та інших.

Вже ці назви свідчать про те, що Павло Чорний поставив художнє слово на службу національно-патріотичному вихованню. Адже він не тільки поет, прозаїк і філософ, але й педагог та громадський діяч, завідувач відділу військово-патріотичного виховання міської Станції юних техніків та керівник гуртка «Козацько-лицарський гарт». Він якнайкраще розуміє, що у складні часи формування та зміцнення як української політичної нації, так і захисту української державності є велика потреба присутності художнього слова у нашому духовному житті. Воно своєю енергетикою підтримує бойовий дух та надихає на перемогу.

Про це йшлося у вступному слові науковиці музею Наталії Мельниченко, яка стисло представила присутнім творчий доробок Павла Чорного.

Сам же автор у своєму зверненні до присутніх сказав: «Шановні друзі, дякую, що ви сьогодні завітали на цю святу літературну землю. Мені дуже приємно і дуже відповідально сьогодні виступати перед вами зі своїм проєктом “Поетичний блокпост”. Сьогодні буде звучати багато віршів, і ліричних у тому числі, але ця лірика буде все таки обпалена війною. Ми не можемо абстрагуватися і не думати про те, що відбувається нині в нашій країні».

Після цих слів на прохання письменника присутні вшанували хвилиною мовчання усіх, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України.

Далі він зазначив: «Проєкт “Поетичний блокпост” був започаткований у перші дні активної фази війни. До нього долучилися кропивницькі поети та громадські активісти. Ми взяли на себе відповідальність за певну ділянку інформаційного фронту, розуміючи, наскільки необхідною у воєнні часи є саме пропаганда та контрпропаганда. Знаючи і зважаючи на те, що і громадські активісти, і літератори, і поети внесені рашистами до так званих розстрільних списків, ми не побоялися. Не закрили свої сторінки у соцмережах, не прибрали аватарки, не відмовилися ані від публічних виступів, ані від публікацій, а насправді від тієї роботи з національно-патріотичного виховання, яку до цього кілька років поспіль вели досить активно.

У своїх публікаціях ми висловили свою громадянську, українську позицію з приводу того, що відбувається і на фронті, і в тилу. Ми намагалися вчасно і гостро реагувати на всі ті драматичні події, які відбувалися навколо. І вже за місяць ми стали дещо помітними завдяки Оксані Гуцалюк, редакторці газети “Народне слово”, де з’явилися перші наші добірки, завдяки Надії Гармазій, голові обласної організації НСПУ, яка пропонувала їх до “Української літературної газети”, і нарешті увійшли до двох антологій “Поезія без укриття” та “Весна озброєна”».

Нині проєкт «Поетичний блокпост» продовжує своє життя, насамперед у соцмережах. Його автор шукає нові формати, нові підходи, нові жанри, нові образи. Тому в умовах війни його рядок «Як слово переплавити у сталь» залишається актуальним до самої перемоги.

У рамках заходу був представлений перформанс «Повертайся живим», учасниками якого стали поети Павло Чорний, Роман Любарський та співробітниці музею Наталія Мельниченко і Світлана Колесник.

На закінчення заходу очільниця Кіровоградської обласної організації НСПУ Надія Гармазій подарувала музею нову антологію воєнної лірики «Весна озброєна» (Київ, видавництво «Ліра-К»).

Руслан ПОДІЛЬСЬКИЙ