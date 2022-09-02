ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

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Обстріли Донеччини не припиняються, на Херсонщині – важкі бої.

  • На Харківщині

Окупанти завдали терористичних ударів по Холодногірському району Харкова. Ракети влучили в землю на територію одного з підприємств, пошкоджені кілька приміщень. Із артилерії обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Загинула одна людина.

  • На Луганщині

По позиціях ЗСУ на Бахмутському напрямку окупанти нанесли ракетний удар, здійснили десять артилерійських та дев’ять мінометних обстрілів. Двічі застосовували РСЗВ.

  • На Донеччині

росіяни вдарили по Слов’янську, Костянтинівці, селу Олександрівка Черкаської громади. Також під обстрілами залишаються Авдіївка, Бахмут, Вугледар та інші міста й села. По області – чотири загиблих, десятеро поранених.

  • На Дніпропетровщині

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  • На Миколаївщині

Під обстрілом – села Зелений Гай, Новомиколаївка, Висунськ, Кавказ, Широке. Горіли житлові будинки, частково зруйновані господарчі будівлі.

  • На Херсонщині

Вибухи лунали протягом всієї ночі і вдень. Важкі бойові дії тривають у Каховському та Бериславському районах, дуже багато населених пунктів перебувають на межі знищення.

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