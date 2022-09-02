ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Обстріли Донеччини не припиняються, на Херсонщині – важкі бої.

На Харківщині

Окупанти завдали терористичних ударів по Холодногірському району Харкова. Ракети влучили в землю на територію одного з підприємств, пошкоджені кілька приміщень. Із артилерії обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони. Загинула одна людина.

На Луганщині

По позиціях ЗСУ на Бахмутському напрямку окупанти нанесли ракетний удар, здійснили десять артилерійських та дев’ять мінометних обстрілів. Двічі застосовували РСЗВ.

На Донеччині

росіяни вдарили по Слов’янську, Костянтинівці, селу Олександрівка Черкаської громади. Також під обстрілами залишаються Авдіївка, Бахмут, Вугледар та інші міста й села. По області – чотири загиблих, десятеро поранених.

На Дніпропетровщині

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На Миколаївщині

Під обстрілом – села Зелений Гай, Новомиколаївка, Висунськ, Кавказ, Широке. Горіли житлові будинки, частково зруйновані господарчі будівлі.

На Херсонщині

Вибухи лунали протягом всієї ночі і вдень. Важкі бойові дії тривають у Каховському та Бериславському районах, дуже багато населених пунктів перебувають на межі знищення.