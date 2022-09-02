ГОЛОВНЕ ЗІ ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Ворог намагається вести наступальні дії на кількох напрямках, ЗСУ продовжують відбивати штурми.
На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами.
- Крім цього, на Харківщині росіяни намагаються знайти слабкі місця в обороні наших військ та покращити тактичне положення.
- На Краматорському та Новопавлівському напрямках загарбники намагаються покращити тактичне положення, здійснюють вогневе ураження наших військ.
- Підрозділи Сил оборони відбили наступ росіян у напрямках Бахмутського та Бахмута, а також Веселої Долини та Майорська.
- Наші війська успішно відбили наступ підрозділів рф в районах Опитного, Первомайська і Невельського. Також були відбиті штурмові дії ворога в напрямках Авдіївки та Красногорівки.
- Сили оборони зупинили окупантів під час ведення наступальних дій у напрямку Потьомкиного.