ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ ВОРОГА ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо втрат ворога з 24.02. по 02.09.
– особового складу – близько 48 700 (+350) осіб ліквідовано
– танків ‒ 2009 (+12) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4366 (+21) од,
– артилерійських систем – 1126 (+11) од,
– РСЗВ – 289 (+2) од,
– засобів ППО – 153 од,
– літаків – 234 од,
– гелікоптерів – 205 од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 853 (+2) од,
– крилатих ракет – 198 (+2) од,
– кораблів/катерів – 15 од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од,
– спеціальної техніки – 105 (+1) од.