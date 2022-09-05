ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

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Терористичні удари по Харкову та Миколаєву. 

На Сумщині
Під обстрілами – Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Серединобудська громади. Зафіксовано майже 40 «прильотів».

• На Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли гімназію та спортивну школу в Нікопольському районі, детальніше – тут.

На Луганщині
росіяни провели 5 мінометних і 6 артобстрілів позицій ЗСУ та прилеглих населених пунктів. Двічі намагалися прорвати оборону, але безуспішно.

На Донеччині
Ворог обстріляв Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Донецьке, Очеретине, Бахмут, Сіверськ та інші населені пункти. Пошкоджено багатоповерхівку та 19 приватних будинків. По області троє загиблих, четверо поранених.

• На Харківщині
Окупанти влучили ракетою С-300 по Новобаварському району Харкова, є троє постраждалих. Також обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони області. Одна людина загинула, є постраждалі.

• На Миколаївщині
По Миколаєву випустили ракети типу С-300. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Також окупанти обстріляли околиці Новоолександрівки.

• На Херсонщині
В області чутні вибухи, ворожу авіацію та запуски ракет.

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