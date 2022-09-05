ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Терористичні удари по Харкову та Миколаєву.
• На Сумщині
Під обстрілами – Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Серединобудська громади. Зафіксовано майже 40 «прильотів».
• На Дніпропетровщині
Окупанти обстріляли гімназію та спортивну школу в Нікопольському районі, детальніше – тут.
• На Луганщині
росіяни провели 5 мінометних і 6 артобстрілів позицій ЗСУ та прилеглих населених пунктів. Двічі намагалися прорвати оборону, але безуспішно.
• На Донеччині
Ворог обстріляв Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Донецьке, Очеретине, Бахмут, Сіверськ та інші населені пункти. Пошкоджено багатоповерхівку та 19 приватних будинків. По області троє загиблих, четверо поранених.
• На Харківщині
Окупанти влучили ракетою С-300 по Новобаварському району Харкова, є троє постраждалих. Також обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони області. Одна людина загинула, є постраждалі.
• На Миколаївщині
По Миколаєву випустили ракети типу С-300. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Також окупанти обстріляли околиці Новоолександрівки.
• На Херсонщині
В області чутні вибухи, ворожу авіацію та запуски ракет.