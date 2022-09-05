10 ПРИКОЛЬНИХ, АЛЕ МАРНИХ ФІШОК MERCEDES-BENZ

Винаходи, які здивують вас та ваших друзів, але не перевернуть світ.

Я завжди з великою повагою ставився до бренду Mercedes-Benz. Машини, які марка робить уже протягом 136 років, завжди були новаторськими. Технології, які компанія представляла, змінювали світ. Рішення, які з’являлися у штутгартських моделях, копіювали конкуренти.

Перший легковий автомобіль із дизельним двигуном. Перший автомобіль з ABS. Перший автомобіль із системою стабілізації. Перший автомобіль з електронним керуванням гальмами. Цей список можна продовжувати дуже і дуже довго (і все одно щось упустиш), але зараз йдеться про інше.

«Мерседес» випускає представницькі седани і потужні суперкари, все це заслуговує на повагу, але мені чомусь завжди було в них некомфортно. Я маю на увазі інтер’єр, мені рідко подобається те, що німецька компанія робить усередині машини.

Ось у мене на тесті AMG GLE 53 (на фото), він чудово виглядає, чудово їде, неймовірно звучить! Але варто сісти в нього, як я перестаю розуміти цю машину, особливо вночі. Все це підсвічування нагадує тюнінг початку нульових. Який момент це стало ознакою преміального автомобіля?

Справа в тому, що коли технології дешевшають, важко зупинитися – щось подібне відбувалося з Audi, яка ніяк не могла взяти себе в руки і перестати грати з діодами. Я вже робив добірку «10 прикольних, але марних фішок BMW», тож обговоримо головного конкурента баварців у тому ж ключі. Знайдемо й у «Мерседесах» сумнівні технічні рішення.

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Доповнена реальність

У флагманських моделей Mercedes-Benz проекція на вітрове скло тепер доповнена (вибачте за тавтологію) доповненою реальністю. Сама собою система проекції не є чимось новим і відома в авіації ще з незапам’ятних часів. Але на автомобілях вона, як правило, обмежувалася показаннями швидкості, оборотів двигуна, частотою обраної радіостанції і іноді вказівками штатної навігаційної системи.

Система розпізнавання дорожніх знаків

Це теж має деяке відношення до доповненої реальності: камери стежать за дорожніми знаками і (теоретично) помічають їх швидше, ніж сам водій. Щоб потім нагадати людині на цьому проекційному дисплеї про те, чого він втратив.

Повітряний шарф

Одна з фірмових фішок відкритих “Мерседесів” – система повітряного шарфа, яка називається Airscarf. Це підведення теплого повітря з ніші між підголовником та спинкою крісла.

На перший погляд, ідея здається відмінною, оскільки допомагає не продути шию під час поїздки з відкритим верхом. Однак досі ніхто з конкурентів не перейняв технологію, і справа, я думаю, не тільки в тому, що Mercedes-Benz має на неї патент.

Просто такий шарф виявився майже марним. По-перше, він не гарантує повного захисту від холоду. А по-друге, з опущеним дахом все одно все їздять лише за хорошої погоди. У погану верх піднімають, а то й зовсім ставлять кабріолет в гараж.

Бездротова зарядка ззаду

У новітніх моделях Mercedes-Benz бездротова зарядка телефону є не тільки на місці водія, а й заднього пасажира. І мені здається, що це той класичний випадок, коли її помістили туди просто тому, що можуть.

Я важко уявляю собі, навіщо вона потрібна задньому пасажирові. Йому не треба керувати машиною, а значить, людина з високою ймовірністю триматиме смартфон в руках. І тоді зарядити гаджет без дроту не вдасться. А залишати телефон «на базі», чекаючи, коли той зарядиться, зараз ніхто не стане.

Система контролю втоми водія

З кожним новим поколінням автомобілів Mercedes-Benz система контролю стану водія стає все досконаліше. Але, на мій досвід, досі вона знає про моє справжнє самопочуття набагато менше, ніж знаю я сам.

Та й взагалі, наскільки потрібно бути неадекватним водієм, щоб комп’ютер знав краще, коли тобі відпочити? Навіть якщо хтось і веде машину стомленим, то не від хорошого життя, усвідомлюючи стомлення та компенсуючи його напругою сил та підвищеною увагою.

Нікого не закликаю керувати автомобілем у сонному стані, просто кажу, що система контролю втоми вирішити цю проблему не може. Ну, скаже вона вам поспати чи випити каву. Начебто ви самі не знали, що добре б саме так і вчинити?

3D-дисплей замість класичних приладів

До цифрових панелей приладів всі давно звикли, але на своїх останніх машинах мерседесівці пішли ще далі і представили 3D-дисплей, тобто прилади тепер не пласкі, а об’ємні.

Ні, одягати окуляри як у 3D-кінотеатрах не треба, зображення формується автоматично, причому підлаштовуючись під положення очей водія, за якими стежать розташовані в салоні камери.

Вибачте за питання, але все це для того, щоб я міг звіритися з показниками швидкості та оборотів двигуна або дізнатися про залишок палива? Чи не надто складно, тим більше за наявності проекційного дисплея? Це все ж таки прилади, а не розважальна система, вони повинні в першу чергу легко зчитуватися, інше тільки відволікає.

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Багатокольорове підсвічування салону

Інтер’єри сучасних автомобілів Mercedes-Benz підсвічуються як новорічна ялинка. Можна змінювати кольори, можна задавати різні комбінації на кшталт “синій низ, червоний верх” або “синій верх, зелені двері”. І так далі.

Я розумію, зараз вартість світлодіодного підсвічування знизилася настільки, що його ставлять тому, що можуть. Але це виглядає циганським тюнінгом. Як на мене, грамотне однотонне підсвічування в старих моделях виглядало куди солідніше і дорожче.

Система голосового керування Hey, Mercedes

У BMW я лаяв систему керування за допомогою жестів, а в «Мерседесі» назву марну систему керування голосом. На це є кілька причин. По-перше, сам спосіб не завжди зручний. Можуть бути складнощі з розпізнаванням мови, та й керування найважливішими функціями, як правило, винесено на кермо, так що розмовляти з машиною доводиться не так часто.

Друга причина полягає в тому, що, як і у випадку з навігатором, набагато логічніше виглядає не розробка власного Hey, Mercedes, а інтеграція голосових помічників від Apple, Google або Яндекса, причому в ідеалі з можливістю вибору того, що більше подобається. При всій повазі до Mercedes-Benz, у IT-гігантів просто набагато серйозніше штат програмістів і ширші можливості, тому такі глобальні рішення працюють краще, ніж дітище будь-якого з автовиробників.

Масаж з купою програм

Крісло водія повинно бути комфортним, але при цьому мати розвинену бічну підтримку. Воно має бути міцним на випадок аварії, мати підігрів та систему вентиляції. І тільки коли все це вже є, можна додати масаж.

Логічно, що поєднати повноцінне масажне крісло з автомобільним сидінням неможливо, доводиться йти на компроміси. І процедура виходить так собі. Проблема в тому, що компенсувати слабкість масажних роликів, виробник намагається широким вибором програм. У «Мерседесі» їх може бути до десяти штук, хоча насправді потрібна лише одна, але найкраща. Решта – лише маркетинговий прийом.

Підсклянники з підігрівом та охолодженням

Не можна сказати, що це винахід Mercedes-Benz, але в останні роки саме на машинах із трипроменевою зіркою пропонується така опція. На папері здається, що функція зручна, але насправді ви навряд чи будете користуватися ним.

По-перше, термопідсклянники працюють тільки з посудом, який щільно прилягає до стінок. По-друге, навіть у цьому випадку на підігрів та охолодження йде досить багато часу. У реальному житті ви зазвичай берете з собою вже холодний або гарячий напій і в коротких поїздках по місту випиваєте його до того, як температура істотно зміниться.

Термопідсклянники бувають корисні хіба що в далеких подорожах, так що користуватися ними ви будете від сили кілька разів на рік.