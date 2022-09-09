ГОЛОВНЕ ЗА НІЧ ПО РЕГІОНАХ

Терор Харківщини та безперервні обстріли Донеччини.

• На Харківщині

У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі у Салтівському районі. Є влучання і в Київському районі, одна людина загинула.

Також ворог наносив інтенсивні удари по Харківському та Чугуївському районах області. У Чугуєві є загиблий, у Дергачівській громаді – поранений.

• На Луганщині

На Бахмутському напрямку тривають бої. По позиціях ЗСУ здійснено 11 артилерійських та 10 мінометних обстрілів. По чотири рази окупанти застосовували РСЗВ і танк.

• На Донеччині

росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську, пошкодивши будівлю підприємства. З мінометів, артилерії та РСЗВ обстрілювали Бахмут, Торецьк, Авдіївку й інші міста та села.

Пошкоджено сім багатоповерхівок, 16 приватних житлових будинків, ринок, АЗС, Палац культури, адмінбудівлю Бахмутської міськради. По області – дев’ятеро вбитих та 23 поранених людей.

• На Миколаївщині

Під обстрілами – Любомирівка, Зоря, Котляреве, Широке. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

• На Херсонщині

Тривають активні бойові дії. Населені пункти, що розташовані поруч із лінією фронту або на його лінії, потерпають від обстрілів і через це місяцями залишаються без газо-, водо- та електропостачання, перебувають на межі знищення.