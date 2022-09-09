НАТАЛІЯ ГНАТУША: «ПРАЦЮЄМО У РЕЖИМІ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ»

Першого вересня виповнилося шість років як працюють бюро правової допомоги. Про їх здобутки за згаданий період, зокрема, по Кіровоградській області та проблеми роботи у режимі військового часу ми говорили з директоркою Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталею Гнатушею.

Нагадаємо, що безоплатна правова допомога гарантована ст.59 Конституції України, і це дає можливість для кожного отримати безоплатну первинну допомогу, а також можливість певній категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у передбачених законом випадках. Треба зазначити, що Регіональний центр об’єднує нашу та Миколаївську області, жителі якої щодня відчувають на собі усі «принади» руського миру.

– Пані Наталіє, як вам працюється в умовах війни?

– Працюємо у режимі військового часу, наш регіон рашисти не оминають своєю «увагою» і обстрілюють наш прекрасний Миколаїв та область щодня з усією жорстокістю та цинізмом. Ми вже втратили два приміщення, вони знищені, але робота Центру не припиняється, працюємо, переважно, онлайн, але і в такій ситуації вона не менш ефективна. Практика є, адже під час епідемії ковіду ми теж працювали дистанційно.

– Шість років роботи – це багато чи мало? Скажімо, на прикладі Кіровоградської області.

-У 2013 році, з початку роботи Центру, безоплатні послуги надавалися по кримінальних справах. Місцеві центри працювали у Кропивницькому, Голованівську та Олександрії, але відстань між населеними пунктами досить велика, не кожний в змозі її долати, особливо люди похилого віку чи особи з інвалідністю. Тому довелося розширювати мережу. Нині в Кіровоградській області працює 21 бюро, куди громадяни можуть звертатися за первинною та вторинною правовою допомогою. Нагадаю, первина допомога – це консультації, складення заяв, скарг тощо. Вторинна – захист, здійснення представництва інтересів у суді, органах місцевого самоврядування тощо. Категорії осіб, які мають право на таку допомогу, визначені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Поступово додалися нові категорії громадян, які отримали право на безоплатну допомогу у таких напрямках як земельні відносини, домашнє насильство, захист прав дітей, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб. За шість останніх років за первинною допомогою на Кіровоградщині звернулися понад 92 тисячі осіб, за вторинною – 7826 осіб. Проведено 5518 заходів, де просвітницькою інформацією охоплено понад 61 тисяча осіб.

– І все ж, чому перед тим, як прийти до ваших спеціалістів, громадяни надавали перевагу адвокатам, приватним юристам, що вартувало немалих коштів?

– Напевно, їх бентежить слово «безоплатна». Наші люди звикли, що треба скрізь платити, і не тільки в системі правозахисту, а й у будь-якій іншій системі, що дасть гарантію вирішення питання, але ж не завжди так буває. Коли вони дізнаються, що є така служба як система безоплатної вторинної правової допомоги, то звертаються до нас.

– Не секрет, що наші громадяни мало обізнані у питаннях правового захисту.

– На жаль, так, вони часто стають жертвами недобросовісних людей. От, приміром, в сфері питань земельної власності. Окремі орендарі за допомогою шахрайських схем дурять людей, підробляють підписи на договорах оренди, таким чином подовжуючи строк оренди без зміни в оплаті, а то й взагалі забирають землю. Страждають від цього здебільшого люди похилого віку, вразливі особи, які не знають, як себе захистити, куди і до кого звернутися. Аби змінити ситуацію, наші спеціалісти їдуть у громади і проводять там консультації. Загалом вже здійснено 2463 виїзди у 220 територіальні громади.

– Пані Наталіє, якщо до війни переважали цивільні та кримінальні справи, то з початком, треба думати, цей список значно розширився…

-Так, у нас з’явилася такі категорії людей як внутрішньо переміщені особи, ветерани війни, родини загиблих військовослужбовців, люди, які опинилися на тимчасово окупованій території. Багато з них потребують захисту, комусь не виплачується грошова допомога, хтось став жертвою шахраїв там, де вони опинилися. Навіть звертаються з-за кордону. Але й тих, хто має проблеми у земельній сфері, справах по захисту прав дітей, захисту від домашнього насильства, кримінальних справ теж доволі багато. Працюємо, переважно, в системі онлайн. Заявники зв’язуються з нами у телефонному режимі за будь-якою консультацією, по інтернету.

– А як з тими, хто опинився на окупованій території, ви можете зв’язатися? Адже з ними не завжди є телефонний зв’язок?

– Є інтернет, вони виходять на наші сайти, через Telegram чи Viber, у застосунках «Безоплатна правова допомога», «Твоє право», знаходять інформацію на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikilegalAid. Знаходять способи. Хочеться допомогти всім, ми намагаємося це зробити, хоча обсяг роботи дуже великий.

– Пані Наталіє, велике вам спасибі за вашу роботу у такий важкий час та ще в таких жорстких умовах. Дай, Боже, вам і усім нам найшвидше перемоги, хай Господь боронить наших відважних захисників і захисниць. І ваш чудовий Миколаїв.

Розмову вела Світлана КОСТЕНКО