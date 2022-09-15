АНДРІЙ РАЙКОВИЧ: “НЕ ПРАЦЮВАТИ, А СЛУЖИТИ”

Вже півроку на Кіровоградщині працює “військовий кабінет”, який вирішує основні питання життєдіяльності області. Про те, як Кіровоградщина долає виклики війни, чи була готова область до найгіршого сценарію, чи вистачає коштів, аби закривати основні питання соцзахисту, будувати бомбосховища, житло для переселенців, здійснювати соцвиплати та допомагати сусіднім областям – розповів під час прес-конференції очільник ОВА Андрій Райкович. Посадовець зустрівся з журналістами, аби прозвітувати про результати своєї піврічної роботи, поінформувати про основні показники розвитку області на цей час та розповісти про “домашнє завдання”, яке сформував для себе на найближче майбутнє.

ПРАЦЮВАЛИ 24/7

З моменту призначення Андрія Райковича на посаду начальника Кіровоградської ОВА, за його словами, потрібно було негайно вирішувати першочергові виклики і завдання, які постали в умовах війни.

– Ейфорія розтанула дуже швидко, бо потрібно було розуміти, що робити, як діяти, як захищати територію області, якими повинні бути і як використовувати оборонні ресурси, як узгоджено вирішувати питання з військовими. Цьому потрібно було вчитися, бо до цього ми жили у мирний час і не думали, що 24 лютого кардинально змінить наше життя. Тому в умовах воєнного часу необхідно було вміти вирішувати і реалізовувати завдання, які ставив Президент, військові, бо від цього залежала безпека людей, – розповідає Андрій Райкович.

Ніхто не знав, як близько підійде лінія фронту до Кіровоградщини, як оборонятися від ворога. Пів року тому, за словами очільника ОВА, працювати в режимі 24/7 — було абсолютно реально. У найкоротші терміни вирішували питання оборони, підготовки укриттів, організацію роботи медичних і освітніх закладів

– Сьогодні в області системно працює Рада оборони – ми називаємо її “військовий кабінет”. Це повна взаємодія між військовою адміністрацією, обласною радою, військовою комендатурою, усіма правоохоронними органами. Я на постійному зв’язку з усіма громадами і містами, – наголосив Андрій Райкович.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ – ПРИХИСТОК ТА СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ

З початком російської агресії в області одразу запрацював обласний гуманітарний штаб, який приймав вимушених переселенців. Оскільки найбільше їх приймав саме Кропивницький, тут відкрили міський гуманітарний штаб.

– Ми використали всі наявні можливості: приватне житловий сектор, гуртожитки, санаторії, дитячі садочки, щоб прийняти всіх переселенців, які вимушено покинули свої домівки. Ми не відмовили у прихистку жодній людині. З початку повномасштабної війни через Кіровоградщину пройшло 170 тисяч вимушено переміщених осіб, понад 90 тисяч залишилися жити на наші території. Але цих людей значно більше. Область прийняла 26 тисяч дітей, 3,5 тисячі осіб із інвалідністю. Кіровоградщина першою почала приймати евакуаційні потяги з Донеччини і 2,7 тисячі евакуйованих громадян уже розселили в громадах області, – зазначив Андрій Райкович.

Кропивницький першим подав приклад створення гуртового житла для вимушених переселенців. Тепер цей досвід впроваджується не тільки в громадах області, а й в інших містах держави, а також по лінії Мінреінтеграції.

– Ми швидко налагодили реєстрацію внутрішньо переміщених осіб і виплату їм одноразової грошової допомоги. На сьогоднішній день переселенцям виплачено майже один мільярд гривень. В області немає боргів із виплати державної допомоги, пільг і субсидій. Жодна державна програма соціальної підтримки громадян не згорнута, – наголосив Райкович і подякував усім службам гуманітарного напрямку, усім громадам за допомогу і підтримку українців.

Загалом на Кіровоградщині повністю профінансовані державні соцвиплати, боргів по державних допомогах, пільгах і субсидіях немає, запевнив очільник ОВА. Це загалом 1,8 мільярда гривень. Лише одноразової допомоги виплачено майже на 65 мільйонів гривень і майже мільярд гривень державної допомоги – переселенцям на проживання.

ВОЛОНТЕРИ КІРОВОГРАДЩИНИ – ПОТУЖНА СИЛА

За час війни Кіровоградщина стала потужним гуманітарним хабом. Ще з початку АТО волонтери першими почали збирати українським захисникам їжу, одяг, необхідне обладнання.

Нині на Кіровоградщині працює понад 15 міжнародних представництв і до 100 волонтерських спільнот. Півсотні – лише в обласному центрі.

Спеціальний штаб працює і в ОВА. Його роботу довелось суттєво відкоригувати – жорсткий облік і контроль кожного кілограма вантажу. Адже станом на початок вересня в область централізовано надійшло 6,5 тисяч тонн гуманітарки. Через державний кордон ввезено 850 вантажів, а також 531 технічний засіб.

ЕКОНОМІКА ОБЛАСТІ – В “ПЛЮСІ” ЧИ НАВПАКИ

Андрій Райкович визнає: нині, коли російський агресор продовжує знищувати українські міста і села, говорити про нове виробництво складно. Але, наголошує, економіка також має працювати на наближення Перемоги. На початок вересня в області 450 суб’єктів господарювання, а це майже 91% від загальної кількості – працюють. Провідні промислові групи «Ельворті», «Гідросила», «Дозавтомати», «Металіт», «Олександрійські зернарі» з квітня розширили ринок збуту. З’явились нові адреси: Казахстан, Литва, Пакистан, США, Тайланд, Німеччина, Польща.

– Я поставив завдання економічному блоку максимально заявлятись на всі платформи, на автоматизовану систему релокації. Ми запропонували понад 300 заявок вільних виробничих площ під релокацію, – повідомив Андрій Райкович. – 42 суб’єкта це зробили. 33 вже працюють: у Кропивницькому, Олександрії, Новомиргороді, Бобринці, Світловодську.

Біля 10 підприємств також зацікавлені в тому, щоб перенести потужності на Кіровоградщину. В громадах продовжують реалізувати 30 інвестиційних проєктів, розпочатих ще до повномасштабного вторгнення.

Обнадійлива ситуація – в аграрному секторі: Кіровоградська область вже зібрала 2 мільйони тонн ранніх зернових та увійшла в трійку лідерів з намолоту зерна разом із Дніпропетровською і Одеською областями. Область активно включилась у Всеукраїнську програму «Сади Перемоги» – більш ніж на 15% було збільшено площі під висадку овочів.

Щодо фінансових показників, то надходження до місцевих бюджетів збільшились на 14,2%, до держбюджету – на 7%.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ МЕДИЦИНА ТА ОСВІТА

За словами очільника ОВА, завдяки системному діалогу з Міністерством охорони здоров’я України сьогодні медичні заклади області отримали обладнання, необхідне для порятунку життя і цивільних, і військових. Так у Новоукраїнській лікарні запрацювала киснева станція, у Знам’янській — комп’ютерний томограф, в Олександрійській міській лікарні відкрилося оновлене інфекційне відділення, у Кропивницькій лікарні швидкої медичної допомоги — операційний блок, обласна лікарня отримала сучасні ангіограф і дихальні системи.

З початку повномасштабного вторгнення Кіровоградщина стала повноцінним освітнім хабом у центрі України. 9 вищих навчальних закладів перемістилися в область і сьогодні влада зацікавлена, щоб вони тут і залишилися.

– Пишаюся нашими освітянами, бо вони першими стали волонтерами, на їхні плечі лягла турбота про переселенців. 427 наших учителів сьогодні захищають Україну на фронті, – підкреслив Андрій Райкович і додав: готуючись до навчального року, потрібно було думати і про об’єкти укриття. Освітяни впоралися з цим завданням — підготували укриття, розпочали навчальний процес, визначилися з формами навчання дітей.

«Я щиро пишаюсь багатьма освітянами, бо вони серед перших стали волонтерами і продовжують цю справу. На їхні плечі також лягла турбота про 5000 переселенців, бо більшість із ВПО ми змушені були спочатку, та й зараз, розмістити у садочках і школах області, де немає навчання», – акцентував очільник ОВА.

За його інформацією, зараз у закладах освіти вже навчаються близько 7 тисяч школярів-переселенців.

«На початок вересня 35% закладів почали навчання очно, 65%-за змішаною формою. Але моя позиція – і далі переходити до очного навчання. І цей перехід триває. Нам необхідно виховувати конкурентне, освічене покоління», – наголосив Андрій Райкович.

ЯК ОБЛАСТЬ ТРИМАЄ ОБОРОНУ

Як розповів очільник ОВА, в області системно працює Рада оборони:

– Ми називаємо її військовий кабінет. Це повна взаємодія між військовою адміністрацією, обласною радою, військовою комендатурою, усіма правоохоронними органами. Я на постійному зв’язку з усіма громадами і містами. Він додав, що в області наразі нараховується 170 сирен. Третину довелось оновити на марші. Деякі громади вже встановили сирени нового типу.

Що ж до укриттів, то, визнав Андрій Райкович, це “серйозна складова, за яку ніхто раніше особливо не думав. Підприємства, які працюють і мають потенціал, швидко реанімували свої сховища. ЖЕКи і досі звільняють підвали в багатоповерхівках. Адже мешканці багатоповерхівок роками закидали їх чим могли. Тепер чистять. Великий шматок роботи виконано в освітянських і медичних закладах. Війна, сусідство із таким агресором, змушує, і зараз, і на майбутнє думати про сучасне будівництвоз якісними укриттями».

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОЧІЛЬНИКА ОВА

Війна триває, але й життя продовжується. У цих умовах Андрій Райкович визначив “домашнє завдання”, яке потрібно виконати.

– Нам потрібно завершити збір технічних культур, підготуватися до зими й увійти в опалювальний сезон без надзвичайних ситуацій. А це сьогодні дуже складне завдання, адже ворог руйнує енергетичну систему, і Кіровоградщина також знаходиться в зоні ризику. Тому підготовку до опалювального сезону жорстко контролюватимуть і ОВА, й Мінрегіон. В області буде 9 модульних котелень по 1,5 МВт потужності для того, щоб комунальні блоки у разі аварії забезпечити аварійним живленням і подачею теплової енергії. Працюватимуть ці котельні на твердому паливі. До того ж, є варіант підключення до промислових тепломереж. Існує відповідний запас труб, за допомогою яких, на випадок аварії, за 3-4 дні мають підключитися до приватних котелень. Окрім того, Кіровоградщина захистила всі ліміти, уклала всі договори про заборгованості, а різниці у тарифах держава списала у відповідних формах, – зазначив Андрій Райкович і подякував Збройним Силам України за те, що ми живі.