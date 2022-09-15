БЮДЖЕТ-2023: ПДФО З ВІЙСЬКОВИХ ЗАЛИШИТЬСЯ В ГРОМАДАХ

В проєкті Держбюджету на 2023 враховано позицію Асоціація міст України – ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців залишиться у бюджетах громад!

«У схваленому Урядом проєкті Держбюджету-2023 врахована важлива пропозиція Асоціації міст України – ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців буде й надалі надходити до місцевих бюджетів. Дякуємо Міністерству фінансів України за співпрацю та розуміння місцевого самоврядування. Адже цей ресурс, що орієнтовно складе 54,4 млрд грн, критично важливий для усіх українських громад під час воєнного стану, особливо для розташованих у прифронтових зонах, оскільки є буквально єдиним джерелом фінансування життєво важливих послуг їх мешканцям. Громадам у тилових зонах ці кошти дозволять підтримувати переселенців та допомагати захисникам України», – заявив Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.

Найближчим часом буде опубліковано Аналіз проєкту Державного бюджету України на 2023 в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів, підготовлений Аналітичним центром АМУ.

Нагадаємо, 2 вересня 2022 року представники Асоціації міст України, делеговані Правлінням АМУ, заявили позицію Асоціації в бюджетних консультаціях щодо Держбюджету-2023, проведених Міністерством фінансів України.