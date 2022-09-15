ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 15.09 15.09.2022 0 27 views Відмінусовано 4 літака, 200 орків, 13 танків, 17 броньованих машин та 5 артилерійських систем. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО” №31 ВІД 15 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У МЕЖАХ НОРМИ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 15.09.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here