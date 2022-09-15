ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 15.09

0
27
views

Відмінусовано 4 літака, 200 орків, 13 танків, 17 броньованих машин та 5 артилерійських систем.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here